CAPITANERIA PORTO ORTONA, 33 PERSONE TRATTE IN SALVO

CRONACA. ORTONA. La Capitaneria di Porto di Ortona nell’estate appena terminato ha effettuato 18 soccorsi (11 a mare 7 a terra), 33 le persone tratte in salvo e 7 unità da diporto soccorse. Sono state effettuate in mare 161 missioni, con 449 controlli e 42 verbali amministrativi mentre a terra le missioni sono state oltre 360 con circa 4400 controlli ed oltre 130 verbali amministrativi di cui 12 a strutture balneari per non conformità con le dotazioni di sicurezza e 10 per violazione di ordinanze balneari da parte dei bagnanti. Il Bollino Blu 2013 introdotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed apposto sulle unità da diporto a seguito di controlli ai documenti ed alle dotazioni di sicurezza, ha permesso di evitare duplicazioni nei controlli in mare da parte delle Forze di Polizia. Per la stagione estiva 2013, sono stati rilasciati di n. 186 bollini.

Il Comando è stato inoltre impegnato nel rapporto di collaborazione con la FEE (Foundation for Enviromental Education) nella campagna di verifica del mantenimento delle condizioni di riconoscimento della “Bandiera Blu 2013” per i comuni assegnatari di tale riconoscimento. La presenza di Unità Navali della Marina Militare, 3 corvette dal 5 all’8 luglio e Nave Palinuro dal 16 al 20 agosto in sosta nel porto di Ortona che hanno attratto oltre 10.000 visitatori accolti senza problemi grazie alla sinergica azione posta in essere con il Comune di Ortona e dalla Protezione Civile.