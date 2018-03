MODA IN PIAZZA, A PESCARA DUE GIORNATE DI SFILATE

PESCARA. Proprio nei giorni della Fashion week parigina il capoluogo adriatico si butta sulla moda con l’evento ‘Pescara Loves Fashion.Sarà Johan Anastasiadis il direttore fotografico dell’evento che prevede due giorni di sfilate, moda e spettacolo che si terrà il prossimo fine settimana in Piazza della Rinascita.Le due giornate saranno così divise: sabato 28 settembre sfileranno i migliori shop di Pescara, noti per ricerca e novità, mentre domenica 29 settembre verrà dato spazio agli stilisti emergenti con le loro collezioni autunno/ inverno. Alla direzione fotografica dell’evento Johan Anastasiadis, classe 1986, di origine greche, vive in Italia da dieci anni ed è una delle giovani leve italiane in tema di fotografia.«Sono orgoglioso di dirigere – dice Johan Anastasiadis - la crew fotografica di un evento di rilievo per il settore moda dove molte realtà, a partire dal Comune di Pescara fino ad arrivare alle boutique cittadine che prenderanno parte alle sfilate, collaborano per il successo di un’iniziativa che promuove il nostro territorio».L’evento prevede anche show con artisti, musicisti e ballerini che intratterranno il pubblico tra un defilè e l’altro. La prima serata, quella di sabato 28 settembre, sarà dedicata alle collezioni autunno-inverno delle attività commerciali del centro (dalle 18 e sino 22.30).La serata del 29 settembre sarà invece dedicata agli stilisti emergenti. E anche la seconda serata sarà condita dalle esibizioni di danza di Jonathan Tabacchiera, dal rapper Joice, dalla Crew e dagli artisti di strada e dalla pianista Gaia Ciferni. Le due serate saranno presentate da Cristiano Rinaldi.L'organizzazione è della associazione Pescara Lei Events.