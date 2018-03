LUDOPATIA E SUL RANDAGISMO, APPROVATI DUE PROGETTI DI LEGGE.

ABRUZZO. La Quinta Commissione (Affari sociali e tutela della Salute) ha approvato ieri mattina, all'unanimità, due progetti di legge, che ora saranno portati all'esame del Consiglio regionale. Il primo riguarda la prevenzione dei fenomeni di ludopatia. « Il provvedimento - spiega la presidente della Commissione Nicoletta Verì - detta norme finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano » . Il secondo progetto di legge riguarda le norme sul controllo del randagismo, sull'anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione. « L'obiettivo - continua la Verì - è realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto 'uomo-animale', tutelando la salute pubblica e l'ambiente, ma salvaguardando le condizioni di vita degli animali da affezione, promuovendone la protezione e l'educazione al loro rispetto. Sono previste misure anche per la prevenzione e il controllo del randagismo e delle colonie feline che vivono in libertà. La legge introduce la disciplina per il trasporto, la detenzione, il controllo delle nascite, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali. Infine viene previsto il divieto assoluto agli spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private, che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità » .