FURTI: RUBA TRE AUTORADIO, CITTADINO CHIAMA 113 E LO FA ARRESTARE

PESCARA. Un ladro e' stato scoperto e arrestato, a Pescara, grazie all'allarme di un cittadino che lo ha visto in azione e ha allertato la polizia. Si tratta di Andrea Tiberi, 24 anni, che e' stato notato mentre danneggiava due auto in un'area di parcheggio situata nei pressi di via Falcone e Borsellino. Dopo la segnalazione al 113 il personale della volante, diretta da Alessandro Di Blasio, lo ha bloccato mentre era gia' in azione su un terzo mezzo, una Fiat Punto, e armeggiava con un cacciavite per recuperare un'autoradio. Al giovane, arrestato per furto aggravato, e' stata anche sequestrata la bicicletta che utilizzava per gli spostamenti criminosi. I poliziotti di quartiere, invece, hanno arrestato un romeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma: si tratta di Dumitru Marian Scriban, 38 anni, che deve scontare tre mesi e ventotto giorni di reclusione per il reato di furto aggravato commesso nel 2008 a Roma.