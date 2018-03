FURTI: SPACCATA IN DISTRIBUTORE CARBURANTE NEL PESCARESE

PESCARA. Furto in un distributore di benzina di Cepagatti, nella notte, sulla strada statale 16 bis. Verso le 4, tre uomini con il volto coperto hanno derubato prima il bar dell'impianto di carburante e poi l'ufficio, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere che sono state acquisite dai carabinieri del posto, coordinati dal luogotenente Vincenzo Volpe. Con un'ascia hanno tagliato la serranda del bar e rotto la vetrata e, una volta dentro, hanno portato via diverse stecche di sigarette, per un importo pari a 1.800 euro circa. Poi hanno raggiunto l'ufficio, incrinando con l'automobile la vetrata. Li' hanno prelevato 200 euro in contanti. Poi si sono allontanati. Avevano a disposizione un'Alfa Romeo. E' scattato l'allarme e il gestore ha avvisato i carabinieri ma all'arrivo della pattuglia sul posto la banda era sparita.