ALLA GUIDA SENZA PATENTE E CON ASSICURAZIONE FALSA, DENUNCIATA

ORTONA. Una 23enne, ieri pomeriggio, e' stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortona. La giovane è stata sorpresa alla guida di un'auto senza essere in possesso di una regolare patente di guida. La donna e' incappata in un posto di controllo alla circolazione stradale attuato dai militari nel centro abitato di Ortona. La 23enne, che come accertato dagli uomini dell'Arma non aveva mai conseguito la licenza di guida, alla vista della gazzella dei Carabinieri ai margini della strada ha provato a fermarsi prima di raggiungere il posto di controllo. Notata dai militari e' stata invitata ad avvicinarsi. Gli uomini dell'Arma hanno subito constatato che il contrassegno assicurativo dell'auto era visibilmente contraffatto e pertanto hanno pensato che il motivo del suo comportamento fosse proprio quello.

In realta' la vera preoccupazione della giovane era quella di non essere in possesso di una patente di guida. Ai militari e' bastato fare alcune verifiche per accertarlo e far scattare quindi, nei suoi confronti, una denuncia per guida senza patente e falsita' in scrittura privata. Sequestrata anche l'auto che guidava.