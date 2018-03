28 E 29 SETTEMBRE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO IN ABRUZZO

L’AQUILA . Il 28 e 29 settembre prossimi si svolgeranno le Giornate Europee del Patrimonio 2013, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aderisce, insieme agli altri Stati Europei, all’iniziativa ideata nel 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea con l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra i Paesi europei.

Dopo quattro anni L’Aquila torna protagonista della manifestazione in Abruzzo con due appuntamenti di grande rilievo: la mostra “Danzando con le Menadi – il letto funerario di una domina vestina al tempo di Augusto” e il concerto “La Notte della Taranta”. Il primo, che si svolgerà dal 28 Settembre al 1 Ottobre presso Palazzetto dei Nobili in centro storico, espone uno dei gioielli del territorio aquilano, un letto in osso rinvenuto durante i lavori di ampliamento della Strada Statale 17 da parte dell’Anas con la supervisione della Soprintendenza ai beni Archeologici e appartenuto ad una nobildonna vestina, una domina appunto, come rivela la ricchezza della decorazione che raffigura una danza dionisiaca.