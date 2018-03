CITTA’ SANT’ANGELO. I VANDALI SFONDANO IL CANCELLO E DANNEGGIANO STRUTTURE DEL PARCO

CITTA’ SANT’ANGELO. Il parco giochi con campetto nella zona del Centro Commerciale chiude. Il Comune alza bandiera bianca dopo gli eventi vandalici della scorsa notte e annuncia che «per ragioni di sicurezza» l'area di intrattenimento non sarà più accessibile. Prima di poter chiudere il cancello, però, si dovrà riaggiustare: è stato divelto dai vandali. I soliti ignoti hanno inoltre danneggiato la cabina luci, rotto un tombino, forzato la cabina di accensione, guastato tutti i giochi e fatto sparire tre altalene. «Non abbiamo fondi per rimettere in sicurezza l'area verde» spiega il sindaco Gabriele Florindi «è un peccato che per colpa di pochi, tutti debbano rinunciare a una struttura pubblica».

Nel parco stamattina era possibile trovare ogni genere di pericolo: assi di legno spezzate, diventate spuntoni sul terreno, vetri rotti delle bottiglie di birra, chiodi a vista e giochi trasformati in piccole trappole. Il Comune ha già deciso di presentare una denuncia ai Carabinieri verso ignoti.