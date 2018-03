VIABILITA’, STATALE 684 CHIUSA MERCOLEDI’ NOTTE

VIABILITA’. L’AQUILA. L’Anas comunica che, dalle ore 22 di mercoledì 25 alle ore 6 di giovedì 26 settembre e dalle ore 22 di giovedì 26 alle ore 6 di venerdì 27 settembre, la strada statale 684 “Tangenziale Sud di L’Aquila” sarà chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di alcune verifiche sull'impianto idrico antincendio della galleria "Monteluco" e i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione della galleria stessa. Per consentire lo svolgimento degli interventi, la strada statale 684 sarà chiusa al traffico per l’intera estensione, dal km 0,000 (svincolo con la strada statale 17/cavalcavia A24) al km 4,940 (innesto con la strada provinciale “Mausonia”). Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato sulla strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”.