PROGETTO P.O.L.I.S., AL VIA IL BANDO DI GARA EUROPEO

IL BANDO. CHIETI. E’ stato inviato alla società incaricata alla diffusione, Publinforma S.r.l. di Barletta ,il Bando di Project Financing riguardante l’affidamento della concessione di progettazione, realizzazione e gestione del Progetto P.O.L.I.S. – Progetto Ospitalità Lavoro Innovazione Sviluppo Sostenibile.



A far data dal 27 settembre 2013, il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GURE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su 2 quotidiani nazionali, 2 quotidiani locali, oltre che su vari siti istituzionali e di settore. L’importo totale dell’investimento a carico di soggetti privati è di complessivi € 25.391.094,15 dei quali € 19.276.450,00 per lavori ,comprensivi gli oneri della sicurezza. L’intervento, posto a base di gara ai sensi dell’art.153 comma 19 del D.Lgs.163/06, prevede la progettazione, il recupero e la gestione, per una durata di 30 anni, dell’ex Caserma Pierantoni e dell’ex Conservatorio SS. Rosario, destinati ad ospitare studentati per complessivi 600 ospiti, oltre a servizi mensa, direzionali e commerciali, e dell’ex Istituto Santa Maddalena , destinato ad ospitare un albergo-centro benessere.