FURTI: RUBANO COSMETICI ALL'IPER DI ORTONA, DUE DENUNCE =

ORTONA. Due donne di 45 e 38 anni, entrambe di nazionalita' romena, sono state denunciate, con l'accusa di furto aggravato, dai Carabinieri della Stazione di Ortona. Ieri pomeriggio, i militari le hanno fermate all'esterno del centro commerciale Iper di Ortona dopo che avevano rubato dei cosmetici del valore di 600 euro circa. A chiamare il 112 era stato il personale addetto alla sicurezza della struttura che, dopo averle sorprese mentre si impossessavano della merce, non era riuscito a bloccarle. Le donne infatti erano riuscite a oltrepassare le casse e a guadagnare la fuga nascondendo la refurtiva in alcune borse che portavano al seguito. Una gazzella di carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si trovava nelle vicinanze del centro commerciale ed e' riuscita ad intervenire in pochi minuti sorprendendo le malviventi nel piazzale antistante l'Iper. Unitamente alle due donne i militari hanno sorpreso anche una 13enne, figlia della romena di 38 anni, che e' stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori dell'Aquila. La refurtiva e' stata recuperata e restituita al centro commerciale.