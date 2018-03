RAPINA AL MCDONALD'S, BANDITO FUGGE CON AUTO DIPENDENTE

CRONACA. MONTESILVANO. Armato di pistola e con il viso coperto da passamontagna rapina il McDonald's e fugge con l'automobile di una dipendente. L'episodio è avvenuto attorno alle 5 di stamani a Montesilvano, mentre due addetti stavano preparando il locale per le colazioni. In corso di quantificazione il bottino. Dopo aver preso i soldi che si trovavano nelle casse e negli uffici, il malvivente ha minacciato di morte con la pistola uno dei due dipendenti, costringendolo a farsi consegnare le chiavi dell'automobile, per poi darsi alla fuga a bordo del mezzo. Il veicolo abbandonato è stato ritrovato in mattinata a Montesilvano Colle. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza.