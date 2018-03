SALUTE DELLA DONNA, IL 10 OTTOBRE VISITE GRATUITE A L’AQUILA

SALUTE. L’AQUILA. Il 10 ottobre prossimo, all’ospedale di L’Aquila, visite psichiatriche gratuite e informazioni sui disagi mentali delle donne. L’iniziativa è del Servizio psichiatrico universitario diagnosi e cura, diretto dal professor Massimo Casacchia, che ha aderito alla giornata nazionale dedicata alla salute mentale femminile (giornata a porte aperte in 70 ospedali italiani) – che si celebra appunto il 10 ottobre prossimo –organizzata da ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna) . L’équipe del professor Casacchia, con la collaborazione dei medici strutturati e di quelli in formazione specialistica (Chiara Di Venanzio, Valeria Saltarelli e Maria Cristina Rossetti) il 10 ottobre fornirà informazioni sui disagi mentali che colpiscono le donne, dalle ore 8.30 alle 14.00, presso gli info point delle casse ticket e dell’atrio dei poliambulatori. Inoltre, dalle ore 15.00 alle 20.00, verranno effettuate visite psichiatriche gratuite e senza prenotazione presso l’ambulatorio del D.H. (day hospital) del Servizio psichiatrico universitario, situato nell’edificio L4 ingresso C dell’ospedale di L’Aquila. Per informazioni telefonare a : 0862/368249-0862/311713 dalle ore 9,00 alle 14,00.