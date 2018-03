A MUTIGNANO APRE DISPENSARIO FARMACEUTICO

CRONACA. PINETO. Apre le porte al pubblico il dispensario farmaceutico di Mutignano, dopo l’inaugurazione dei nuovi locali avvenuta sabato 21 settembre. Con la sua apertura, la struttura, che sorge proprio al centro del borgo storico, pone fine a un annoso problema che in passato ha visto in difficoltà soprattutto la fetta di popolazione più anziana residente nella frazione, che non può recarsi con facilità a Pineto centro per l’acquisto dei medicinali. «Quello di oggi è un importante traguardo raggiunto – è stato il commento del sindaco Luciano Monticelli subito dopo il taglio del nastro – soprattutto perché si tratta di un dispensario comunale che, pertanto, nessuno potrà toglierci. Allo stesso tempo, questa farmacia rappresenta anche un punto di partenza, perché l’obiettivo nostro e dell’Azienda Speciale è quello di fornire nel tempo sempre più servizi, come ad esempio la consegna a domicilio dei medicinali per chi non può personalmente recarsi al dispensario».