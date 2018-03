GIULIANOVA: ARRESTATO MENTRE GUARDA LA PARTITA ALLO STADIO

GIULIANOVA. Domenica pomeriggio alle 1530 i Carabinieri della Stazione di Giulianova hanno arrestato in flagranza di reato per inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive [Daspo], Matteo Abatantuono, 35enne di Giulianova, già noto per fatti di giustizia. L’uomo, all’interno dello stadio “Rubens Fadini”, stava guardando tranquillamente la partita della sua squadra del cuore, impegnata contro la Fermana, valevole per il campionata Nazionale di Serie “D”. Evidentemente pensava di farla franca, ma i Carabinieri impegnati in servizio di ordine pubblico lo hanno individuato, prelevato e accompagnato subito in Caserma dove lo hanno dichiarato in stato di arresto, poiché colpito da provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, emesso dal Questore di Chieti il 14 gennaio 2013. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.