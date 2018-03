SOCCORSO SU MAJELLA ESPERTO TRAIL RUNNER DI LANCIANO

CHIETI. Si è protratta l'intera notte l'attività delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in aiuto di un disperso sulla Majella, in località Martellese, in zona Palombaro, recuperato stamani sulla cima delle Murelle, a circa 2.600 metri di altitudine. Buone le sue condizioni di salute nonostante la notte all'addiaccio. Lo ha confermato una visita medica preliminare sul posto. Esperto trail runner e assiduo frequentatore della Majella, Daniele Di Diego, 38 anni, di Lanciano, aveva raggiunto nel pomeriggio di ieri, con un amico, il rifugio Martellese dal quale era ripartito da solo per raggiungere la vetta dove è stato sorpreso dal maltempo.