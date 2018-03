VASTO. INCIDENTE STRADALE CON DUE MORTI E CINQUE FERITI LUNGO A14

VASTO. Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite lungo l'autostrada A14, tra i caselli Vasto Nord e Vasto Sud: viaggiavano su un veicolo che uscito di strada ha sfondato il guard-rail finendo in una scarpata, dopo un volo di una decina di metri. L'incidente è avvenuto in direzione Sud, prima del viadotto 'Buonanotte'. Al momento stanno operando gli operatori della Direzione 7/o Tronco di Pescara, i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale. Il traffico scorre su una sola corsia. La causa dell'incidente potrebbe essere stata lo scoppio di un pneumatico, come riferisce l'ufficio stampa di Autostrade. Finora si è appreso che dei cinque feriti uno è stato trasferito in eliambulanza a Pescara, mentre gli altri quattro sono ricoverati nell'ospedale di Vasto.