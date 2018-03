SALE SUL BUS SENZA BIGLIETTO E DA’ NOME FALSO: DENUNCIATO

L’AQUILA. I carabinieri della Compagnia di L’Aquila, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un giovane studente 22enne, di origine salernitana, per falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. In particolare, il ragazzo era salito presso il Terminal Bus di Collemaggio a bordo di un autobus di linea dell’Arpa privo del biglietto di viaggio. Nel corso del controllo eseguito da un operatore dell’autolinea regionale per evitare di pagare la sanzione amministrativa, ha dichiarato al controllore false generalità.Sono intervenuti i carabinieri che hanno poi denunciato il giovane in stato di libertà.

