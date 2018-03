A CANOSA SANNITA È ARRIVATO L’ASILO NIDO

CANOSA SANNITA. Grazie a un finanziamento regionale e all'uso di fondi di bilancio propri, l’Amministrazione comunale di Canosa Sannita ha istituito per la prima volta l’asilo nido, un servizio fondamentale per le famiglie. Le giovani coppie potranno finalmente decidere di usufruire della nuova struttura in paese, senza essere costrette a “emigrare” altrove. Per informazioni di qualsiasi natura si può telefonare al 380.4942665 oppure accedere su Facebook alla pagina “Asilo nido - Spazio ai bimbi”.

I prezzi variano in base al tipo di servizio richiesto, dal momento che la struttura prevede anche attività di baby parking e multi-servizi. E' presente anche una nuova cucina in acciaio inossidabile e munita di tutti i confort. Anche i servizi igienici sono stati rivisitati e integrati con un bagno per diversamente abili: adesso nell'intero stabile non esistono barriere architettoniche di alcun tipo.

CANOSA SANNITA. Grazie a un finanziamento regionale e all'uso di fondi di bilancio propri, l’Amministrazione comunale di Canosa Sannita ha istituito per la prima volta l’asilo nido, un servizio fondamentale per le famiglie. Le giovani coppie potranno finalmente decidere di usufruire della nuova struttura in paese, senza essere costrette a “emigrare” altrove. Per informazioni di qualsiasi natura si può telefonare al 380.4942665 oppure accedere su Facebook alla pagina “Asilo nido - Spazio ai bimbi”.I prezzi variano in base al tipo di servizio richiesto, dal momento che la struttura prevede anche attività di baby parking e multi-servizi. E' presente anche una nuova cucina in acciaio inossidabile e munita di tutti i confort. Anche i servizi igienici sono stati rivisitati e integrati con un bagno per diversamente abili: adesso nell'intero stabile non esistono barriere architettoniche di alcun tipo.