CRONACA. PINETO. Anche Pineto aderisce al “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo”. La decisione è stata presa nel corso del Consiglio comunale che si è tenuto ieri sera, durante il quale l’amministrazione ha ritenuto di esprimere un segnale di coesione nell’affrontare un problema che interessa l’intera società indipendentemente dall’ideologia politica.

L’obiettivo è quello di fornire un quadro di riferimento per tutte le azioni che saranno adottate per valorizzare il gioco nelle sue componenti formative, socializzanti, ricreative e per sensibilizzare contro l’azzardo e le sue ricadute negative in termini di dipendenza, disgregazione sociale e patologia.«Si fa sempre più impellente per le istituzioni – commenta in merito il sindaco Luciano Monticelli – il bisogno di intervenire per limitare la pubblicità televisiva del gioco d’azzardo, che ha l’effetto devastante di procurare danni morali, fisici ed economici a milioni di cittadini, con particolare riferimento ai minori e alle persone disperate per mancanza di reddito e di lavoro». Da qui la decisione di Palazzo di Città di aderire a un manifesto già sottoscritto da ben 183 amministrazioni, con il quale i Comuni italiani chiedono di essere messi in condizione di agire a contrasto del fenomeno in questione.