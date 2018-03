XX GIORNATA MONDIALE DEDICATA AL MORBO DI ALZHEIMER

ABRUZZO. Sabato 21 settembre saranno organizzate da associazioni di volontariato, enti territoriali medici geriatri e ricercatori di tutto il mondo campagne di sensibilizzazione in occasione della XX Giornata Mondiale dell’Alzheimer promossa dal 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Azheimer Disease International ( ADL ). Le diverse iniziative avranno lo scopo comune di creare un momento di informazione e coinvolgimento cittadino sulla malattia e sui problemi sociali che questa provoca alle famiglie promuovendo interventi atti a migliorarne la qualità di vita.

L’alzheimer è una malattia neurodegenerativa che ha tra le sue caratteristiche principali la perdita di identità; il suo esordio è variabile: colpisce più frequentemente persone oltre i 65 anni ma sono a rischio anche i soggetti con età inferiore. In Italia ne soffrono circa 500mila persone, nel mondo 18 milioni e le possibilità di trattamento sono ancora poche, per lo più limitate alla sintomatologia .

Sabato 21 settembre 2013, a Pescara in Piazza Sacro Cuore, in occasione della XX Giornata Mondiale dell’ Azheimer verrà disposto un gazebo per promuovere la campagna “ un sostegno per non essere soli” organizzato dal Centro per anziani Enea , i famigliari delle persone con Alzheimer, con il patrocinio della Federazione Alzheimer Italia l’Associazione Asso Onlus e la collaborazione del Comune di Pescara, del personale medico del Centro Alzheimer dell’Ospedale di Pescara, di tutti i medici e gli operatori socio sanitari.