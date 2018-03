CINEFORUM A CHIETI, ARIVANO I ‘BIG’ DEL M5S

EVENTO. CHIETI. Il MeetUp Amici di Beppe Grillo Chieti – Chieti 5 Stelle organizza una tre giorni di Cineforum alla cui organizzazione ha partecipato anche l’associazione “La Locomotiva”.

«L’obiettivo», spiegano i promotori, «è quello di “fare informazione” su argomenti e questioni che troppo spesso sono trascurate dalla politica e dalle amministrazioni». Venerdì 20 settembre 2013 ore 20:30 ci sarà la proiezione del Docufilm: ‘Il denaro come debito Ospite’. Ospite il parlamentare del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia. Domenica 29 settembre 2013 ore 20:30 il film ‘Biùtiful Cauntri’, ospite Luigi Di Maio, vice presidente della Camera dei Deputati. Venerdì 4 ottobre 2013 ore 20:30 ci sarà la proiezione del film ‘W Zapatero’ e l’ospite della serata sarà Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza Rai.

Le proiezioni avverranno in piazza G. B. Vico a Chieti «in modo da avere la possibilità di incontrare i cittadini e di discutere con loro. In caso di pioggia la Provincia ha messo a disposizione la sala conferenze del Polo Tecnico della Provincia di Chieti in via Nicola Nicolini.