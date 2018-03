POLO ICT: AL VIA IL NUOVO ANNO DI ATTIVITÀ

PINETO. Inizia con l’ingresso di undici aziende l’anno 2013/2014 del Polo Ict regionale inaugurato ieri, 18 settembre, a Pineto, all’interno dello splendido scenario dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

Supera così quota 60 il numero dei soci operanti in tutto l’Abruzzo, tra imprese (piccole, medie e grandi), istituti di ricerca sia pubblici sia privati, e società di servizi che il Polo di innovazione tecnologica coordinerà nel 2014, favorendo la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi e tecnologici.

L’assemblea è stata arricchita da interventi proficui come quello di Sergio Galbiati, amministratore delegato di LFoundry, che ha raccontato il piano di sviluppo della società che ha acquistato lo stabilimento di Avezzano di Micron; del presidente della FIRA Rocco Micucci, che ha illustrato le azioni previste all’interno del Bando StartHope per la creazione di nuove imprese innovative; di Tiziano Toschi, vicepresidente Senior di Electrolux, che ha parlato della filosofia della Open Innovation alla base del concetto di rete; e di Luca Stefanini, di Italia Lavoro, che ha presentato il contratto di alto apprendistato e le potenzialità per lo sviluppo di progetti di ricerca tra imprese e università.