COMMERCIANTE METTE IN FUGA UOMO ARMATO CHE TENTA RAPINA

PESCARA. Tentativo di rapina, questa mattina, in via Rio Sparto a Pescara, ai danni di un commerciante, che stava aprendo la sua attivita', una tabaccheria, ed e' stato avvicinato da un individuo armato di coltello e con il volto coperto. La vittima ha disarmato lo sconosciuto, aggredendolo fisicamente, e lo ha costretto alla fuga tanto che il rapinatore avrebbe lasciato sul posto il coltello. La squadra volante, diretta da Alessandro Di Blasio, ha avviato le indagini. Appena due sere fa, a Santa Filomena, una coppia di coniugi e' stata rapinata da due uomini di un Rolex del valore di 5.000 euro. Anche in quel caso e' intervenuta la volante.