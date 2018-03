TIROCINI FORMATIVI: PUBBLICATA LA GRADUATORIA DELLA PROVINCIA

PESCARA. 240 tirocini finanziabili su 2402 domande pervenute e 1997 ammesse. E’ stata pubblicata su www.pescaralavoro.it la graduatoria degli aventi diritto al tirocinio formativo, remunerato dalla Provincia con un indennità di 600,00 euro netti mensili, per un periodo di tre mesi, a partire dal prossimo mese di ottobre.

Dunque è di poco meno che 1 a 9 il rapporto tra le candidature e l’attribuzione del finanziamento per lo svolgimento del tirocinio formativo, che permetterebbe a giovani non ancora inseriti nel mercato del lavoro, e anche a meno giovani in difficoltà economiche, di testare un inserimento formativo e lavorativo in una azienda pubblica o privata della regione Abruzzo.

Le somme messe a disposizione della regione riescono a coprire il finanziamento di soli 240 degli aventi diritto. Per questo l’assessore al lavoro della Provincia, Antonio Martorella, rivolge un appello all’assessore regionale al Lavoro Paolo Gatti.