BANCA TERCAS: IL CONSIGLIO APPROVA LA RISOLUZIONE PER COINVOLGERE GOVERNO

L’AQUILA. Approvata all'unanimita' dal Consiglio regionale la risoluzione del Pd (a firma di D'Alessandro, Ruffini e Di Luca) con la quale si impegna il Presidente della Regione a «coordinare un apposito Tavolo in cui coinvolgere il Governo, tutti i parlamentari abruzzesi, le forze sociali (soprattutto quelle imprenditoriali) in un' azione sinergica affinche' si realizzi il progetto di ricapitalizzazione della Banca Tercas, con l'obiettivo strategico della creazione di una Banca regionale dell'Abruzzo, che tenga conto altresi' della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali».

Se questa trattativa non dovesse andare in porto, l'ipotesi piu' plausibile per il rilancio della Tercas resta l'ingresso di un nuovo socio, in questo caso Creval (Credito Valtellinese). «Visto che c'e' stato un voto chiaro ed unanime del Consiglio regionale» aggiunge Ruffini «sosterremo con forza l'idea di fare di Tercas una banca legata al territorio abruzzese. In tal senso accogliamo con favore l'impegno di Chiodi nel perseguire questa strada, di concerto con il Governo nazionale».