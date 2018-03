FURTI: RUBATI 51 COMPUTER IN ISTITUTO TECNICO PESCARA

PESCARA. La squadra mobile di Pescara, diretta da Pierfrancesco Muriana, sta indagando sul furto di 51 computer portatili avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei locali dell'Istituto tecnico industriale Volta, nella omonima via. I ladri sono entrati da una porta finestra, riuscendo a non far scattare l'allarme, e hanno prelevato il materiale informatico - a quanto pare nuovo - dall'aula dei professori. Sono andati via senza essere visti da nessuno e il furto e' stato scoperto solo ieri mattina, quando la squadra volante e' intervenuta per un primo sopralluogo.

La scuola e' dotata di un impianto di videosorveglianza e gli investigatori stanno lavorando sulle immagini acquisite dopo il colpo.