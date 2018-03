ACA, MERCOLEDI’ TORRE DE’ PASSERI SENZ’ACQUA

ACQUA. TORRE DE’ PASSERI. Mercoledì 18 settembre 2013, l’Aca sarà costretta a interrompere il normale flusso idrico nel comune di Torre de’ Passeri, a partire dalle ore 8 fino alle ore 17 circa. Il provvedimento consentirà l’esecuzione dei lavori di collegamento deviazione della condotta idrica di adduzione al serbatoio Capoluogo.

«Durante la mattinata di mercoledì – ha affermato la Direzione dell’Azienda Acquedottistica di Pescara – i tecnici dell’Aca saranno impegnati nei lavori di collegamento deviazione della condotta idrica di adduzione al serbatoio Capoluogo di Torre de’ Passeri. A causa della consistenza delle opere da realizzare, l’Aca sarà costretta a interrompere la normale erogazione idrica a partire dalle ore 8 di mercoledì 18 settembre su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti zone: via Einaudi, via Castagna, via Michetti, via Battisti, via d’Annunzio, via da Denominare, via San Clemente, via Alighieri, via degli Alpini, via Maragona, via Fara Vecchia (dal Carrefour fino all’incrocio con via d’Annunzio), via Palazzo e palazzina comunale in via Garibaldi numero 197. La sospensione idrica durerà fino alle ore 17 circa, quando, gradualmente, l’acqua potabile verrà reimmessa in rete».

Lievi cali di pressione potrebbero registrarsi solo nei palazzi privi di autoclave, mentre nelle restanti abitazioni non si verificherà alcun disagio. Del provvedimento sono stati informati, tramite fax, anche il Comune di Torre de’ Passeri e la Polizia Municipale.

«L’Azienda si scusa per i disagi arrecati – ha aggiunto la Direzione Aca – e confida nella comprensione dei residenti per un intervento necessario che verrà eseguito nel più breve tempo possibile. In ogni caso, per ulteriori informazioni, gli utenti possono rivolgersi al centralino dell’Aca: 085.41781».