MONTESILVANO, CORSO UMBERTO: SOSTA DI UN’ORA SOLO CON DISCO ORARIO

MONTESILVANO. Da ieri mattina sul tratto di Corso Umberto che va da Piazza Beni a Viale Europa si potrà sostare con la propria automobile su ambo i lati della strada per un’ora ed esponendo il disco orario. Lo fa sapere Attilio Di Mattia, sindaco di Montesilvano, che ha dichiarato: «Le aree di sosta da questa mattina sono regolamentate con il disco orario (1 ora) a partire dalle 08.00 del mattino fino alle 20.00 dei giorni feriali, per permettere una rotazione delle auto in sosta. Abbiamo accolto le richieste dei commercianti della zona e condiviso con loro questa scelta, per poter offrire, a quanti decidono di fare shopping a Montesilvano, la possibilità di parcheggiare facilmente in prossimità degli esercizi commerciali, danneggiati, finora, dalle soste lunghe. Questa Amministrazione vuole poter offrire il proprio impegno per sostenere le attività commerciali e sociali della nostra città, in un momento di difficoltà economia e di calo dei consumi». «Appena ricevuta la delega alla viabilità ho chiesto agli uffici di dare seguito alla determina sulla regolamentazione della sosta su Corso Umberto per andare incontro alle richieste dei commercianti», ha aggiunto Lino Ruggero, vice sindaco ed assessore alla Viabilità ed al Commercio.

«Invito i cittadini», ha chiuso, «a rispettare la nuova segnaletica per evitare eventuali sanzioni».