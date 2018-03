ABBANDONO RIFIUTI FIUME FORO, 8 DENUNCE

CRONACA. FRANCAVILLA AL MARE. A seguito di diversi sopralluoghi nel tratto finale del fiume Foro, dove è più evidente la presenza di rifiuti di ogni genere, le Guardie Giurate volontarie del Wwf sono riusciti ad ottenere buoni risultati allo scopo di interrompere gli abbandoni dei rifiuti che oramai costeggiano ovunque l’argine del fiume.

Dall’ispezione di alcuni elementi riscontrati sul luogo, è stato possibile risalire a ben otto probabili responsabili di questi illeciti che sono stati già denunciati.

Le Guardie Wwf hanno inviato all’Autorità Giudiziaria dei rapporti che permetteranno di attribuire delle sanzioni di carattere amministrativo o penale, a seconda della natura giuridica dei trasgressori. Ma soprattutto questo consentirà di far accollare ai colpevoli le spese per la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi. Sono state inoltre verificate diverse attività di pesca illecite nel tratto prospiciente la foce del fiume Foro. A seguito di un recente intervento è stata sequestrata una rete di oltre 40 metri ma non è stato possibile identificare il trasgressore in quanto si dava alla fuga.