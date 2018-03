ARPA, SCIOPERO DEL PERSONALE DI TERAMO E GIULIANOVA MARTEDI 17

TRASPORTI, TERAMO. Martedì 17 settembre 2013 sciopero di 8 ore del personale Arpa delle sedi di Teramo e Giulianova proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit- Cisl, Faisa-Cisal, Ugl trasporti per protestare contro l’istituzione dell’agente unico sull’autolinea Giulianova-Teramo L’Aquila-Roma.

I servizi Arpa interessati dalla possibile astensione lavorativa sono quelli com-presi nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9,30 alle ore 13,30, e dalle 16,30 alle 20,30. L’azienda comunica che alcune corse che partono subito dopo la ripresa dei servizi potrebbero non essere garantite per via delle modalità dell’astensione lavorativa. La contestazione delle organizzazioni sindacali riferita all’istituzione dell’agente unico sulla Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma comporta anche l’astensione dalle prestazioni straordinarie da parte dei conducenti dei bus a partire dalla giornata odierna; ciò comporta la mancata effettuazione di servizi prevalentemente scolastici che interessano i comuni che ricadono nel comprensorio interessato dallo sciopero del 17.