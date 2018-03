PESCARA, CONSIGLIO COMUNALE, ENTRA CAROTA

POLITICA. PESCARA. «Sono onorato di sedere sui banchi del Consiglio comunale di Pescara e soprattutto so da che parte sto. Negli ultimi quattro anni ho seguito lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e non nascondo la tristezza provata dinanzi all’atteggiamento di molti consiglieri di minoranza, con i banchi costantemente vuoti, come oggi pomeriggio. Ai colleghi chiedo allora di rammentare il proprio ruolo, soprattutto per rispetto al proprio elettorato». Lo ha detto il neo-consigliere comunale Roberto Carota, primo dei non eletti nelle fila del Pdl, ieri subentrato alla dimissionaria senatrice Federica Chiavaroli. L’ingresso di Carota è stato votato ieri con 23 voti a favore, ossia all’unanimità dei presenti, dopo il dibattito in aula.