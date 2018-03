TECNOPACK: SIGLATA INTESA CON LE PARTI SINDACALI PER IL “PREMIO DI RISULTATO”

SAN SALVO. Accordo per il “Premio di Risultato“ alla Tecnopack di San Salvo, firmato dai vertici aziendali e dai sindacati Filca Cisl e Fillea Cgil della Provincia di Chieti, rappresentati rispettivamente dai segretari generali Gianfranco Reale e Lamberto Vespasiano. L’accordo porterà 600 euro in più nelle tasche dei lavoratori nel mese corrente.

«Una nota positiva e piacevole – ha commentato Reale - a conferma del fatto che la positività premia sempre. L’Azienda Tecnopack – prosegue il segretario generale - ha deciso di fare squadra per uscire dalla crisi, lavoratori, sindacati ed azienda, insieme per raggiungere un obiettivo comune, quello di continuare ad esistere nonostante le difficoltà contingenti. Una strada difficile ma che premia la responsabilità e la partecipazione di tutti e che, siamo sicuri, potrà dare ancora buoni frutti. Per il futuro prossimo – conclude Reale - auspichiamo che altri lavoratori assieme alle loro aziende, prendano coscienza che la politica del fare è l’unico strumento che ci può aiutare ad uscire dalla crisi».