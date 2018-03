CADE MENTRE DISBOSCA TERRENO AGRICOLO, GRAVE 75ENNE A ROSCIANO

PESCARA. Un 75enne di Rosciano e' rimasto gravemente ferito, questa mattina, mentre stava eseguendo il disboscamento del suo terreno agricolo, in un'area a ridosso del guado del fiume Nora, in localita' Piano di Coccia di Rosciano. Ha perso l'equilibrio ed e' caduto da un'altezza di tre metri, finendo sull'asfalto sottostante. Ha riportato un trauma cranico grave ed e' stato ricoverato in ospedale, prima a Chieti e poi a Pescara, in prognosi riservata, in Rianimazione. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Penne, coordinati dal capitano Massimiliano Di Pietro.