FURTO AL CENTRO COMMERCIALE: CON L'ACCETTA FA UN BUCO NEL MURO

PESCARA. Un furto e' stato messo a segno nella notte nel negozio di elettrodomestici Papino expert nel centro commerciale Mall di Villanova di Cepagatti (Pescara). Un malvivente, come mostrano le immagini delle telecamere, si e' introdotto nella struttura intorno alle 2. Aveva il volto completamente coperto e tra le mani una specie di accetta con cui ha fatto un buco nel muro perimetrale del centro commerciale ed e' entrato, raggiungendo gli spazi di Papino Expert, che vende elettrodomestici e prodotti per la casa. L'azione del malvivente e' stata velocissima, e' durata pochi minuti, e non si esclude che avesse dei complici. Mentre l'allarme suonava ha svuotato le vetrine di esposizione dei telefoni cellulari e si e' allontanato. Non si conosce l'ammontare del bottino, in corso di quantificazione. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, rapidamente, il ladro era sparito. Indagano i militari della compagnia di Pescara, coordinati dal capitano Claudio Scarponi, che si sono occupati gia' di altri furti simili avvenuti nella stessa struttura.