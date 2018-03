IL CARDINALE LEO BURKE A PIETRANICO

CRONACA. PIETRANICO. Il presidente della Suprema Corte dello Stato della Città del Vaticano , il cardinale Leo Burke, ospite di Pietranico , il prossimo sabato 14 settembre, per celebrare il IV centenario dell’apparizione della SS. Madonna della Croce. Un illustre porporato per fare memoria, in quel gioiello dell’arte barocca del 600 che è l’Oratorio di Santa Maria della Croce , a due chilometri dal centro di Pietranico, dell’apparizione della Vergine ad un pastorello del luogo, Domenico Del Biondo, nel lontano 25 marzo 1913. Il programma della giornata prevede la partenza della processione da Pietranico alle ore 9. Alle ore 11 santa messa con l’omelia del cardinale Burke. Nel pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale l’ex vescovo di Saint Louis, in Missouri, incontra la cittadinanza .