CAMBIO AL VERTICE DELL’ITALIA DEI VALORI IN REGIONE

ABRUZZO. Lucrezio Paolini consigliere regionale è il nuovo Capogruppo dell’Italia dei Valori presso la compagine regionale. Paolini sostituisce Carlo Costantini che ha lasciato il partito di Di Pietro per fondare il Movimento 139 con Leoluca Orlando.

«Subentra in un momento in cui il partito si impone un profondo rinnovamento, a partire dal vertice sino alla base, rinnovamento richiesto a gran voce dagli iscritti e dai simpatizzanti in uno scenario in cui il mondo politico ristagna in nomine ancorate al passato»- è quanto ha dichiarato il Responsabile Regionale IdV Alfonso Mascitelli -.

«La mia conduzione sarà improntata sulla massima trasparenza ed efficienza - afferma Paolini – ed in merito all’impiego delle risorse intendo pubblicare dettagliatamente sul sito del Gruppo tutti i movimenti finanziari che avranno luogo».

Mascitelli, nel rilevare «l’ottimo lavoro svolto» in questi anni da Paolini nell’ambito del Consiglio e delle varie Commissioni, sostiene che: «la nomina si inserisce in un rinnovamento anche generazionale che porteremo avanti nel Congresso Regionale che si terrà ad Ottobre e che coinvolgerà tutti i ruoli del partito».