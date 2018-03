IL MIELE DI AGRUMI DI LUCA FINOCCHIO È IL SECONDO D’ITALIA

TONARECCIO. L’Apicoltura Luca Finocchio che ha sede a Tornareccio si aggiudica nuovamente dopo ben 15 anni di grandi successi, il podio: il secondo posto fra i vincitori assoluti del concorso “Roberto Franci”di Montalcino con il miele di Agrumi.

Miele che ha “stregato” i giurati, che già lo scorso anno in occasione dell’importante concorso “Grandi Mieli d’Italia - Premio Giulio Piana”, lo avevano premiato con il massimo riconoscimento: le “Tre gocce d’Oro”. Oltre a ciò sono stati premiati per l’occasione anche il miele di Ciliegio (2° posto nella categoria “mieli rari”) e l’attestato di qualità per il miele di Millefiori, prodotto nell’incontaminata zona di Tornareccio.



L'azienda ha fatto della qualità la sua peculiarità imprescindibile.