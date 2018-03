11 SETTEMBRE, A MONTESILVANO LA PROIEZIONE DEL FILM ‘LA NUOVA PEARL HARBOUR’ DI MASSIMO MAZZUCCO

EVENTI. MONTESILVANO. Ripartono le serate di informazione organizzate dal MoVimento 5 Stelle Montesilvano: l'11 Settembre 2013 presso lo stabilimento "Le Naiadi", ingresso gratuito. Si inizia, dunque, rendendo omaggio alle vittime dell’11 Settembre dopo ben dodici anni dagli attentati che sconvolsero gli Stati Uniti prima ed il mondo dopo grazie ad un film-documentario che per l’occasione è stato ridotto a 2h di filmato (dura 5h nella versione integrale).

«7 novembre 1941…11 settembre 2001…Pearl Harbor…New York City…cosa hanno in comune queste due date? Praticamente nulla se non fosse per il fatto che il Governo statunitense decide cavalcando l’ondata di indignazione popolare scaturita rispettivamente dagli attacchi improvvisi alla flotta navale statunitense ed alle torri gemelle di poter andare in guerra. In entrambi i casi però vi è il dubbio sulla “versione ufficiale” ed alla luce degli ultimi accadimenti in Siria ci preme capire ed analizzare il come ed il perché gli USA possano utilizzare la leva dell’indignazione popolare e le false prove (vedi le armi di distruzione di massa e le armi chimiche mai ritrovate…) per dar vita ad un conflitto che possa poi coinvolgere altri Stati sovrani».