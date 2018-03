RAPINA CON SIRINGA IN CENTRO ABBRONZATURA A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Viso coperto da un casco e siringa brandita come un'arma per una rapina, nel pomeriggio, in un centro abbronzatura di Montesilvano. Il rapinatore, probabilmente straniero, è riuscito a portare via poche centinaia di euro. Entrato nell'attività commerciale, in via Vestina, si è impossessato degli incassi ed è fuggito a bordo di uno scooter. I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano stanno visionando anche le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona. La siringa, abbandonata sul posto dal rapinatore, è stata sequestrata.