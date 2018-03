MALORE NUNZIO APOSTOLICO IN SERBIA, RICOVERATO ALL'AQUILA

L'AQUILA. Il nunzio apostolico in Serbia, monsignor Orlando Antonini, è ricoverato da ieri all'ospedale San Salvatore dell'Aquila in seguito ad un malore. L'alto prelato, 69 anni, è nato e residente a Villa Sant'Angelo, comune ad una ventina di chilometri dal capoluogo di regione. Secondo quanto si è appreso stava tornando a casa dopo aver presieduto la veglia di preghiera per la pace in Siria nella parrocchia aquilana di Pile, una iniziativa lanciata in tutto il mondo da papa Francesco. Antonini si trova ricoverato in osservazione quindi le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Stando a fonti della famiglia, gli sarebbe stato imposto un periodo di assoluto riposo. Monsignor Antonini è autore di diverse pubblicazioni di urbanistica ed architettura, alcune anche sulla ricostruzione dell'Aquila.