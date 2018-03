RUBA GASOLIO DAI CAMION DEI RIFIUTI. ARRESTATO DAI CARABINIERI

ORTONA. Serata movimentata per i Carabinieri della Stazione di Ortona, che, nel corso di un servizio perlustrativo in contrada Villa Torre, con intuito e perspicacia, scorgevano un uomo che, con fare sospetto, si aggirava per il piazzale della società “Ortona Ambiente”. I militari, ormai insospettiti, si avvicinavano e lo vedevano asportare gasolio dagli autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. I Carabinieri decidevano a questo punto di intervenire e, dopo un breve inseguimento a piedi, riuscivano a bloccare e trarre in arresto il ladro, G.G., 46enne ortonese, noto alle Forze dell’Ordine. I successivi e celeri accertamenti sul posto permettevano poi di rinvenire e sequestrare l’auto utilizzata dal reo, una Fiat Panda, e ben sei taniche di gasolio da 20 litri. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.