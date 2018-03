INCIDENTI STRADALI: TAMPONAMENTO SU A25, UN MORTO

CHIETI. Un incidente mortale si e' verificato lungo l'autostrada A25, in direzione Pescara, all'altezza di Brecciarola. Un uomo e' morto dopo essere stato coinvolto nell'impatto tra un'autocisterna e un furgopne. Sul posto stanno operando gli agenti del Centro operativo autostradale (Coa) dell'Aquila. Non si registrano al momento disagi alla circolazione visto che l'incidente si e' verificato in prossimita' dello svincolo autostradale.

L'uomo deceduto si chiamava Febo Tinto. Aveva 48 anni ed era di Spoltore (Pescara). La salma e' stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Chieti