OPERAIO FERITO MENTRE MONTA UNA VETRATA

TERAMO. Incidente sul lavoro a Pietracamela, in provincia di Teramo, dove un operaio di una vetreria di Montorio, L.C. di 56 anni, si è ferito gravemente al braccio destro, all'altezza del gomito, mentre montava un infisso in vetro in un'abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'operaio sia caduto mentre teneva una lastra di vetro e i pezzi lo abbiano ferito, recidendo un'arteria. Per i soccorsi la sala operativa del 118 ha inviato sul posto un elicottero per garantire un trasporto più veloce e urgente al pronto soccorso, e far fronte così alla grave emorragia.