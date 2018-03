ARRESTATO GIOVANE CON DROGA IN AUTO

PESCARA. Alle ore 11 circa di ieri la Volante della Polizia ha fermato un giovane che circolava a bordo di un’auto a forte velocità nell’area della golena del fiume. L’uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente (marijuana). Il controllo è stato quindi esteso al suo domicilio dove a seguito di perquisizione è stata trovata altra sostanza dello stesso tipo per un quantitativo complessivo di 405 grammi e 27 grammi di hashish. Il giovane, G. A., 22 anni pescarese, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente con il sequestro amministrativo del veicolo. Su indicazione del Pubblico Ministero di turno, Pompa Paolo, è stato accompagnato presso la sua abitazione in attesa del processo in direttissima previsto nella mattinata di oggi.