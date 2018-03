PESCARA, CHIUSA RIVIERA NORD PER LAVORI ASFALTO

PESCARA. Traffico rallentato, soprattutto in viale Kennedy, ma nessuna coda, né ingorgo, ieri mattina, in seguito alla chiusura al traffico della riviera nord, nel tratto compreso tra via Cadorna e via Solferino, per i lavori di riasfalto della carreggiata stradale.

Il provvedimento è scattato come previsto alle 6 in punto e resterà in vigore sino alla mezzanotte di oggi, venerdì 6 settembre. «Il cantiere», spiega l’assessore Berardino Fiorilli, «è stato presidiato dalla Polizia municipale, ma sostanzialmente ha funzionato la segnaletica mobile installata già da martedì per preallertare automobilisti, residenti e fruitori del lungomare, così come i 5mila volantini distribuiti per informare al massimo la cittadinanza e le notifiche inserite sulla App istituzionale dell’amministrazione. Per alleviare quanto più possibile i disagi abbiamo istituito il doppio senso di marcia temporaneo in via Solferino al fine di dirottare il flusso di auto su viale Kennedy e via Regina Margherita sino a vee, chiedendo ovviamente un supplemento di pazienza e collaborazione ai cittadini per portare a termine ormai l’ultimo scampolo del secondo lotto di lavori di riqualificazione di viale Riviera nord».