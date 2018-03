ACS ATESSA, RIPRESA LA PROTESTA DEI LAVORATORI

ATESSA. E’ ripresa oggi la lotta in Acs (sito di Atessa). Lo scorso mese di luglio, la direzione aziendale ha comunicato nuovamente al tavolo sindacale la volontà di chiudere. Lo stesso è accaduto tre e due anni fa quando, dopo settimane di sciopero l'azienda rinunciò ed accettò, la prima volta di ricorrere alla Cassa Straordinaria e la seconda di attivare la procedura per usufruire di due anni di Solidarietà.

«Ad oggi, torniamo ad avere la procedura per cessazione di attività e chiusura definitiva del sito produttivo di Atessa sul tavolo», spiega la Fiom Cgil. «In questi tre anni la Val di Sangro non ha visto l'interesse delle Istituzioni, impegno atto a rilanciare un territorio devastato dalla crisi ed in grave pericolo di vita. Nulla è stato fatto per le aree industriali e nessuna interlocuzione c'è stata con le Aziende che stanno morendo lentamente. Si rende quindi necessaria una protesta dura con l’obiettivo di convincere l’Azienda a tornare sui suoi passi e le Istituzioni ad intervenire». Non si esclude uno sciopero dell’intera area industriale. Da oggi è in atto un presidio permanente dinanzi la fabbrica e lunedì mattina, alle ore 9.00, i lavoratori si incateneranno ai cancelli in attesa che si apra una vera discussione nel merito delle questioni.