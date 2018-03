INCIDENTI STRADALI: MOTOCICLISTA MUORE A PINETO

PINETO. Un motociclista e' morto stamane in un incidente avvenuto sulla strata statale 16 Adriatica a Scerne di Pineto nel quale sono rimasti coinvolti anche altri mezzi. Il sinistro e' accaduto lungo il km 423. A seguito dell'incidente, la strada e' stata provvisoriamente chiusa al traffico, mentre ora e' riaperta e si registra qualche rallentamento. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e per la gestione della viabilita'.

Il motociclista deceduto si chiamava Simone Marini, 38 anni, di Roseto. L'uomo viaggiava su un'Aprila 125 quando per motivi in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Pineto si sarebbe schiantato contro una vettura, nei pressi della Banca Tercas. L'uomo e' stato trasportato in gravi condizioni dal 118 all'ospedale di Atri ma e' spirato poco dopo per le gravi riferite riportate.