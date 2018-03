NUOVI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE E DI FORMAZIONE CONTINUA DALLA PROVINCIA DI PESCARA

PESCARA. Sette corsi brevi di riqualificazione, finalizzati a costruire e aggiornare le competenze di persone in cerca di lavoro e favorirne l’inserimento o il re-inserimento al lavoro e voucher per la formazione continua di chi il lavoro già ce l’ha. La Provincia di Pescara ha pubblicato oggi due avvisi sul sito www.pescaralavoro.it: il primo per il finanziamento di corsi per la formazione continua per dipendenti e manager all’interno di aziende della provincia di Pescara (scad. 11 ottobre) e il secondo per la selezione dei destinatari di sette corsi di formazione e aggiornamento, di una durata di 110 ore, destinati a giovani, donne, over 45 e lavoratori in mobilità.