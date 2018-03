49ENNE CON EROINA ARRESTATO DAI CARABINIERI

LANCIANO. A tradirlo è stato il nervosismo mostrato al momento del controllo da parte di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano.

I militari dell’Arma stavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro abitato frentano quando hanno intimato l’alt ad una Ford Focus che sopraggiungeva. Apparentemente non c’era nulla di irregolare: i documenti dell’auto erano in regola così come il conducente, un 49enne del luogo, munito di patente di guida in corso di validità. L’uomo, però, è apparso comunque eccessivamente preoccupato a tal punto da indurre i carabinieri a controllare a fondo l’auto. Ed è così che all’interno del portaoggetti, in un piccolo involucro, i militari hanno trovato tre grammi di eroina e circa mezzo grammo di suboxone, una sostanza frequentemente usata come terapia sostitutiva nella dipendenza da oppiacei. Gli uomini dell’Arma hanno quindi deciso di estendere il controllo anche all’abitazione del 49enne dove sono stati recuperati altri tre grammi di marijuana. Arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.